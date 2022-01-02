"بحر العرب" في المراحل الأخيرة للحصول على رخصة مزاولة نشاط المدفوعات الرقمية

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، أنها في المراحل الأخيرة لاستيفاء المتطلبات الخاصة بالبنك المركزي السعودي للحصول على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط المدفوعات الرقمية.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من المتطلبات الجوهرية للحصول على الرخصة النهائية، متوقعة الحصول عليها خلال العام الحالي.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أنه لا توجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد.

كانت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أعلنوا في أغسطس 2021، عن تقديم وتوفير حلول تقنية وأنظمة محاسبية لإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتطابقة لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية النافذة في المملكة العربية السعودية، لتمكين المكلفين من الوفاء بالتزاماتهم النظامية.