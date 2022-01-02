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"تكافل الراجحي" تعلن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

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تكافل الراجحي
الراجحي للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"تكافل الراجحي" تعلن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" عن استلامها الخميس 26-05-1443هـ الموافق 30-12-2021م إشعارا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، والمتضمن تجديد تأهيل الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارأ من تاريخ 03-01-2022م.

وكانت أرباح شركة "تكافل الراجحي" قبل الزكاة قد انخفضت بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2021 إلى 42.92 مليون ريال، مقابل 65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 6% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 45.67 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وأرجعت انخفاض صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 22.12 مليون ريال بصفة أساسية إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 52.27 مليون ريال أو بنسبة 8.65%.

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