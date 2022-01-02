"مدينة المعرفة" تستكمل متطلبات الحصول على تمويل بـ782 مليون ريال

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية، أنها استكملت متطلبات اتفاقية التمويل مع صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض لتمويل تنفيذ مشروع ملتقى مدينة المعرفة بقيمة 782 مليون ريال.

وذكرت في بيان نشر على موقع السوق المالية تداول، أن الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية هي صندوق التنمية السياحي، بنك الرياض قبل نهاية شهر ديسمبر 2021.

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وأوضحت مدينة المعرفة أنها وقعت الاتفاقية الخميس الماضي 30 ديسمبر 2021.

وكانت الشركة قد أعلنت في 22 أبريل 2021م توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض يقوم بموجبها الأخيران بتوفير تمويل بقيمة 782 مليون ريال لتغطية 79% من تكاليف تنفيذ مشروع ملتقى مدينة المعرفة الذي يستهدف تطوير الأراضي المطلة على طريق الملك عبدالعزيز بالمنطقة الشمالية بإنشاء محور حضري متعدد الاستخدامات.

ويستخدم التمويل للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع بما يوازي 79% من تكلفة البناء غير شاملة قيمة الأرض.

وأوضحت الشركة أن مشروع ملتقى مدينة المعرفة يتمتع بموقع متميز في المنطقة الشمالية من مدينة المعرفة الاقتصادية ويشكل ارتباطه المباشر بالمسجد النبوي والمطار من خلال طريق الملك عبد العزيز والمحاور الرئيسية بالمدينة المنورة أحد عناصر النجاح الرئيسية للمشروع، مقرونة بالتصاميم الهندسية العصرية الحديثة للسوق التجاري التي تم تطويرها من قبل أحد المصممين العالميين والذي يحقق تطلعات الشركة للمشروع في توفير بيئة عمرانية وأسلوب حياة متميز لسكان المدينة المنورة والزوار والمعتمرين والحجاج ويعزز دور صندوق التنمية السياحي في مساعدة المستثمرين بالقطاع السياحي في تطوير الفرص الاستثمارية المتاحة.

وسيوفر المحور الحضري الرئيسي للمشروع التنزه والتسوق والسكن والخدمات الترفيهية المتمثلة في السوق الرئيسي الذي يرتبط مع فندق هيلتون فئة (5 نجوم) ووحدات سكنية فاخرة وهايبر ماركت وصالات ترفيهية مغلقة، وسينما ونادي صحي بالإضافة إلى منطقة بوليفارد تجارية مطلة على حديقة عامة على مساحة 65 ألف متر مربع تحتضن الأنشطة والبرامج الترفيهية ومسطحات خضراء وساحة للعروض الترفيهية.

وسيشكل التمويل الذي تم الحصول عليه دفعة مهمة لأعمال مقاولة مكون رئيسي من مكونات المشروع (السوق التجاري) التي يعكف على تنفيذها المقاول شركة السعد للمقاولات بموجب عقد الأعمال الإنشائية الموقع معه في أبريل 2021م والتي يسير العمل في تنفيذها وفق المخطط له لتنتهي في شهر يناير من العام 2023م ومن ثم البدء في الأعمال التكميلية الأخرى.

يذكر أن مساحة أرض المشروع تصل لحوالي 186 ألف متر مربع في مرحلتيه الأولى والثانية وتصل المساحة الإيجارية التجارية لكامل المشروع لحوالي 122 ألف متر مربع. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى وتشغيل المشروع في عام 2024م.