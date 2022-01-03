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البنك الأهلي المصري يرفع حصته في "التجاري الدولي" إلى 9.13%

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البنك التجاري الدولي مناسبة
البنك التجاري الدولي
بنوك مصر

البنك الأهلي المصري يرفع حصته في "التجاري الدولي" إلى 9.13%

بنهاية سبتمبر الماضي

القاهرة - رويترز

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كشف إفصاح إلى البورصة المصرية صادر بتاريخ الثاني من يناير/ كانون الثاني أن البنك الأهلي المصري، المملوك للدولة، رفع حصته في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، إلى 9.13% من 8.27% بنهاية سبتمبر/ أيلول.

وارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي في مصر بنسبة 62% على أساس سنوي إلى 3.81 مليار جنيه في الربع الثالث من العام 2021.

وساهم صافي دخل الفوائد البالغ 6.5 مليار جنيه في نمو الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 7.14 مليار جنيه، وفق القوائم المالية المجمعة للبنك.

وشهد أكبر بنك خاص في مصر زخما مستمرا في نمو القروض، إذ حققت القروض بالعملة المحلية نموا قياسيا بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك التجاري الدولي 32.1% بنهاية الفصل، وهو أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.

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