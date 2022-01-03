المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل عام بـ 852.9 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 852.9 مليون دولار ومتوسط عائد 2.994%.

ويُسوى عطاء الأذون غدا الثلاثاء، وفق ما نقلته "رويترز".

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وكان البنك المركزي المصري قد باع في ديسمبر المنصرم، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار وعند متوسط عائد 2.995%.

وحصلت الحكومة المصرية على موافقة للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة، اعتباراً من 31 يناير.

سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%، كما أن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا، بقيمة إجمالية عند حوالي 24 مليار دولار.