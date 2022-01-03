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المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل عام بـ 852.9 مليون دولار

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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل عام بـ 852.9 مليون دولار

بمتوسط عائد 2.994%

دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 852.9 مليون دولار ومتوسط عائد 2.994%.

ويُسوى عطاء الأذون غدا الثلاثاء، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان البنك المركزي المصري قد باع في ديسمبر المنصرم، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار وعند متوسط عائد 2.995%.

وحصلت الحكومة المصرية على موافقة للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة، اعتباراً من 31 يناير.

سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%، كما أن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا، بقيمة إجمالية عند حوالي 24 مليار دولار.

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