جرير للتسويق تُغلق معرضها بمجمع نيشن غاليريا في أبوظبي

أعلنت شركة جرير للتسويق عن إغلاق معرضها بمجمع نيشن غاليريا بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اعتباراً من نهاية ديسمبر 2021.

وقالت جرير للتسويق في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الإغلاق هو استمرار أداء المعرض دون التوقعات، ولكونه من غير المرجح تحسن الأداء في المستقبل القريب.

مادة اعلانية

وأضافت أن الأثر المالي المترتب على الإغلاق غير جوهري.

وقدرت جرير للتسويق، الخسائر المباشرة لقرار الإغلاق بنحو 1.7 مليون ريال. وتتمثل الخسائر في إنهاء عقد الإيجار وخسائر القيمة الدفترية لبعض الأصول.

وأشارت الشركة إلى تسجيل هذه الخسائر في الربع الرابع لعام 2021.