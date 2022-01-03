شركة تابعة لـ"المعمر" تطلق استوديو الشركات الناشئة في السعودية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن إطلاق استوديو الشركات الناشئة (Venture Studio)، من خلال إحدى شركاتها التابعة (إم أي اس فورورد) المملوكة لها بالكامل (100%).

وقالت الشركة في بيان لها على سوق "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاستديو أصبح جاهزا لاستقبال الأفكار التطويرية والخلاقة دعماً لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجريئة.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة أنها ترحب بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تدعم حاضنات الأعمال والمسرعات وشركات الاستثمار التي تستثمر في الأفكار الجريئة للعمل معا في التوسع والتطوير والتنفيذ.

وتتضمن أهم الأعمال والمنهجية المعتمدة بدءا من دراسة الأفكار حتى تنفيذها خلال فترة زمنية قياسية، التحليل الأولي للفكرة ويشمل على عدة أعمال منها تحليل احتياجات العملاء وأصحاب العلاقة والتحقق الأولي من النتائج المحتملة للفكرة.

وتتضمن أيضاً بناء نماذج الأعمال ويشمل عدة أعمال منها تطوير نموذج العمل، وتقدير قيمة المنتج المتوقع، وعمل نموذج أولي للحل المتوقع، كذلك إنجاز الفكرة من خلال عدة أعمال منها: تحديد المتطلبات التقنية المطلوبة، وتطوير استراتيجية التوجه للسوق، والنموذج المستهدف للتشغيل، وتحديد المخاطر.

وتشمل الأعمال تطوير النموذج المالي عبر عدة أعمال منها: تحديد متطلبات نموذج العمل والاستثمار المطلوب، وتطوير خطة طريق للمراحل الأولية من تنفيذ المشروع الجديد، مع تطوير حوكمة المنتج المطور.