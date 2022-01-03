.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غولدمان ساكس يتراجع عن قراره بالعودة إلى المكاتب مع تفشي أوميكرون

  • الخط
غولدمان ساكس
غولدمان ساكس
اقتصاد أميركا

غولدمان ساكس يتراجع عن قراره بالعودة إلى المكاتب مع تفشي أوميكرون

البيت الأبيض: الإصابات المدفوعة بمتحور أوميكرون غير مسبوقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طلب بنك غولدمان ساكس من موظفي الولايات المتحدة العمل من المنزل حتى 18 يناير، ليعدل بذلك عن قراره السابق بالعودة إلى المكاتب، بعد أن تبنى "جي بي مورغان" و"سيتي غروب "موقفا مماثلا.

يأتي ذلك بعد أن وصف انطوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، زيادة الإصابات المدفوعة بمتحور أوميكرون بغير المسبوقة.

وفي سياق متصل، تعاني المملكة المتحدة من زيادة عدد الإجازات المرضية للعاملين في القطاع الصحي مع تفشي المتحور الجديد.

أما بالنسبة لإسرائيل، فستبدأ في تقديم جرعة رابعة من اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وفاة طالبة جامعية يثير ضجة بالأردن.. ووالدها يروي التفاصيل وفاة طالبة جامعية يثير ضجة بالأردن.. ووالدها يروي التفاصيل
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني
الأكثر قراءة
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة
هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف
تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة! تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
قبل أن تذهب
المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم اقتراحا بتأجيل تسليم السلطة
المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم اقتراحا بتأجيل تسليم السلطة
اكتشف المزيد