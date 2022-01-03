غولدمان ساكس يتراجع عن قراره بالعودة إلى المكاتب مع تفشي أوميكرون

طلب بنك غولدمان ساكس من موظفي الولايات المتحدة العمل من المنزل حتى 18 يناير، ليعدل بذلك عن قراره السابق بالعودة إلى المكاتب، بعد أن تبنى "جي بي مورغان" و"سيتي غروب "موقفا مماثلا.

يأتي ذلك بعد أن وصف انطوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، زيادة الإصابات المدفوعة بمتحور أوميكرون بغير المسبوقة.

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وفي سياق متصل، تعاني المملكة المتحدة من زيادة عدد الإجازات المرضية للعاملين في القطاع الصحي مع تفشي المتحور الجديد.

أما بالنسبة لإسرائيل، فستبدأ في تقديم جرعة رابعة من اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.