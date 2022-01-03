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مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال

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مصرف الراجحي
بنوك السعودية

مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال

يبدأ الطرح من 3 إلى 26 يناير 2022

دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف الراجحي، اليوم الاثنين، عن بدء طرح صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

ويبدأ الطرح من 3 إلى 26 يناير 2022. وعين المصرف شركة الراجحي المالية كمدير الاكتتاب ومدير لسجل الاكتتاب.

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وأضاف مصرف الراجحي، أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤسسون والمؤهلون وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، ويُحدد سعر طرح الصك وعائده حسب ظروف السوق. فيما تبلغ قيمته الاسمية مليون ريال، ولا يوجد تاريخ استحقاق.

ويجوز للمصرف استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.

كان مصرف الراجحي، قد أعلن عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، من خلال طرح خاص داخل السعودية لدعم قاعدة رأس المال.

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