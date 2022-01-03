"أكوا باور": إعادة تمويل "رابغ للمياه" ستؤدي إلى تحسين هيكلة رأسمالها

قالت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، إن عملية إعادة التمويل الرئيسية بقيمة 125 مليون دولار لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راويك"، ستؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل لشركة "راويك".

وأضافت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن عملية إعادة التمويل تهدف إلى تحسين هيكلة رأسمال شركة "راويك" وتحقيق الدخل من التدفقات النقدية المستقبلية.

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كانت شركة "أكوا باور" قد أعلنت عن تحقيق الإغلاق المالي المبدئي لتسهيلات إعادة التمويل الرئيسية بقيمة 125 مليون دولار، مقومة بالدولار، وسيتم استخدام عائداته من قبل شركتها التابعة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راويك"، وذلك لتغطية التزامات مالية متعددة، بما في ذلك تكاليف التمويل، والأغراض العامة للشركة والتي تشمل توزيع أرباحها في 2 يناير 2022.

وذكرت "أكوا باور"، أنه تم الحصول على هذه التسهيلات التمويلية البالغة قيمتها 125 مليون دولار من البنوك المحلية، بفترة استحقاق تبلغ 12.5 سنة بحيث تستحق في عام 2034، ويتوقع استلام المبلغ في أوائل يناير من العام 2022.

تعتبر هذه التسهيلات إضافة واستكمالاً لتسهيلات إعادة التمويل الرئيسية البالغة 800 مليون دولار المعلن عنها سابقا والمستلمة بتاريخ 30 ديسمبر 2021.

و"راويك" هي شركة مستقلة لإنتاج المياه والبخار والطاقة تقوم بتوفير هذه المرافق الأساسية بشكل حصري للمصفاة ومجمع البتروكيماويات المتكامل المملوك لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ".

وتمتلك أكوا باور 99% بشكل غير مباشرة في "راويك" من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل.