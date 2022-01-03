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"الرياض ريت" يستثمر 233 مليون ريال في عقارات بأميركا

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الرياض ريت
الرياض ريت
سوق السعودية

"الرياض ريت" يستثمر 233 مليون ريال في عقارات بأميركا

يحقق الاستثمار متوسط عائد سنوي قدره 7.5% للصندوق

دبي - العربية.نت

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تعلن شركة الرياض المالية أن صندوق الرياض ريت استثمر مبلغا قيمته 233 مليون ريال في محفظة استثمارات عقارية في القطاع اللوجستي بالولايات المتحدة الأميركية مكونة من خمسة أصول عقارية حديثة عالية الجودة (من الفئة أ) ومدرة للدخل.

وقالت الشركة، اليوم الاثنين، إن هذه الأصول العقارية تتميز بأنها مؤجرة بالكامل إلى مستأجرين من الدرجة الاستثمارية وبمتوسط فترة تأجير تصل إلى 15 سنة وفي أربعة مواقع مختلفة (ميسوري، تكساس، ساوث كارولينا، ألاباما).

الجدير بالذكر أن العقارات تم تطويرها حديثاً لتناسب الخدمات اللوجستية وبنظام البناء لمناسبة هيكلية الإيجار (built-to-suit). حيث تبلغ مساحة الأصول العقارية الإجمالية أكثر من 4.5 مليون قدم مربعة في جنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية والتي تعد من المناطق الأكثر نمواً في الولايات المتحدة والمعترف بها كمركز صناعي ولوجستي متخصص.

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يذكر أن عقود الإيجار تمتد لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد لثلاثة مستأجرين رئيسيين وهم كالآتي:

- شركة أمازون العالمية (Amazon) والمصنفة A- حسب مؤشر أس اند بي (S&P) وفي ترتيب رقم 2 من قائمة فورتشن (Fortune 500)

- شركة لويس (Lowe’s) والمصنفة BBB+ حسب مؤشر أس اند بي (S&P) وفي ترتيب رقم 44 من قائمة فورتشن (Fortune 500)

- شركة تيكترونك (Techtronic Industries) والمصنفة A- حسب مؤشر موديز (Moody's).

ويعتبر القطاع اللوجستي أحد أهم فئات الأصول العقارية والتي تحظى باهتمام كبير من قبل رؤوس الأموال المؤسساتية والمستثمرين بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار يعتبر جزءاً من عملية زيادة رأس مال الصندوق من خلال إصدار أسهم جديدة، وقد تم تمويله بالكامل من خلال التسهيلات البنكية قصيرة الأجل المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية على أن يتم سدادها بعد الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

من المتوقع أن يحقق الاستثمار متوسط عائد سنوي قدره %7.5 للصندوق خلال فترة استثمار مدتها أربع سنوات، وفقا لبيان الشركة.

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