أرباح المالية تستحوذ على مجمع طبي في أميركا بـ 87 مليون دولار

استحوذت شركة أرباح المالية، السعودية، على المجمع الطبي الثاني "كونستيتيوشن هيلث بلازا" ذي الدخل المرتفع بقيمة 87 مليون دولار والواقع في "طريق برود" جنوب فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

وقالت أرباح المالية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن العقار يحتوي على مستأجرين كبار مثل مقر City of Philadelphia للصحة العامة التابعة لمدينة فيلاديلفيا، ومركز طبي تابع لـجامعة بنسيلفانيا العريقة ”University of Pennsylvania“ ومراكز علاج Malvern و Mercy Life وتوفر متوسط مرجح فترة إيجارية تعاقدية مستقرًة لمدة 16 عامًا.

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وأوضحت أن هذا الاستحواذ يضاف إلى استحواذها العام الماضي بقيمة 59 مليون دولار على المجمع الطبي "الكومنولث" في المنطقة ذاتها، خلال ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أن القطاع الطبي ظل مرنًا بشكل خاص خلال جائحة Covid-19 وأثبت أنه قطاع دفاعي، ويوفر ذلك درجة معينة من الاستقرار للاستثمار في مناخ اقتصادي متقلب بشكل متزايد.

وأوضحت أرباح المالية، أنها انتقلت بشكل استراتيجي إلى هذا القطاع ولديها الآن 4 استثمارات يبلغ مجموعها نحو 220 مليون دولار في قطاع الصحة والتي تشمل مشروعين لكبار السن في فلوريدا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية، محمود الكوهجي، إن الشركة تمكنت من تأمين عملية الاستحواذ بخصم مغري على تقييم السوق الذي أجرته شركة Cushman و Wakefield مما سيوفر مزيدًا من الحماية للمستثمرين.

تُعرف فيلادلفيا بأنها مركز طبي وتعليمي ويقدر أن 1/5 من جميع الأطباء الأميركيين المدربين تدربوا بها.

وأشار الكوهجي إلى الشراكة مرة أخرى مع "Hampshire Stateside" من خلال هذه الصفقة، و"هامبشاير" هي مدير عقارات ذو خبرة وتدير أكثر من 270 عقارًا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار في الولايات المتحدة، وإدارة المحفظة مع ذات الشركاء الرئيسيين يسمح بالاستقرار والكفاءة التشغيلية في إدارة هذه المحفظة العقارية الاستثمارية.

وأضاف الكوهجي أن أرباح المالية تهدف قريباً إلى إطلاق منتجات أخرى مبتكرة تلبي رغبات واحتياجات المستثمرين لافتا إلى أن أرباح المالية تعمل حاليًا على عمليات استحواذ أخرى في قطاع البنية التحتية الاجتماعية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مشاريع التطوير العقاري البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية، حيث تعد هذه مشاريع مهمة واستراتيجية للغاية وسوف تعلن عنها أرباح المالية في العام الجديد".