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شركة مصرية تصنع عقار "ميرك" لعلاج كورونا منتصف يناير

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عقار ميرك لعلاج فيروس كورونا
عقار ميرك لعلاج فيروس كورونا
فيروس كورونا

شركة مصرية تصنع عقار "ميرك" لعلاج كورونا منتصف يناير

بعد الحصول على الموافقات اللازمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، اليوم الثلاثاء، عن الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لإنتاج عقار "COVAPRAVIR" مثيل عقار ميرك المستخدم في علاج فيروس كورونا وذلك بعد الحصول على ترخيص طوارئ لتصنيعه في مصر واعتماده من قبل هيئة الدواء والغذاء الأميركية، والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا.

وقالت "إيبيكو" في بيان للبورصة المصرية، إن ذلك يأتي بالتنسيق الكامل والتعاون مع هيئة الدواء ووزارة الصحة المصرية لتوفير كافة احتياجات السوق المصري من العقار.

وأضافت أنه تم توفير المواد الخام الفعالة وكذلك الكبسولات، لأن إنتاج هذا العقار يتطلب نوعاً خاصاً من الكبسولات لضمان استقرار وثبات المادة الفعالة تم استيرادها خصيصاً لإنتاج هذا المستحضر من أكبر مصنعي الكبسولات بالعالم بفرنسا.

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وذكرت أنه من المنتظر بدء إنتاج المستحضر قبل منتصف يناير 2022 حيـث تم تجهـيز منطقة الإنتاج الخاصة بمثل هذه النوعية من الأدوية المضادة للفيروسات على مسـتوى عال من التعقيم ومعزولة عن باقي خطوط الإنتاج.

وأضافت أن التصنيع سيتم تحـت إشراف هيئة الدواء المصرية لضمان سلامة وفاعلية الدواء حرصاً على سلامة وصحة المواطن المصري.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح مستحضر "COVAPRAVIR" في السـوق طبقاً للتعليمات المنظمة لمثل هذه الحالات الطارئة وتماشـياً مع التسهيلات المقدمة من هيئة الدواء المصرية في غضون الربع الأول من عام 2022 وسيكون في شكل ثلاث تركيزات صيدلانية مختلفة تناسب الحالات الخفيفة والمتوسطة، حيث سيتم صرفه بموجب وصفة معتمدة وتحت إشراف طبي.

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