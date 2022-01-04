إندونيسيا توافق على دمج وحدات من أوريدو القطرية مع "سي.كيه هاتشيسون"

قال وزير الاتصالات الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أقرت صفقة اندماج قيمتها 6 مليارات دولار لوحدات اتصالات تابعة لشركة أوريدو القطرية للاتصالات مع شركة سي.كيه هاتشيسون في هونغ كونغ، وحددت موعداً نهائياً في 2025 لكي يبدأ الكيان المدمج عمله.

وأعلنت الشركتان في سبتمبر هذه الصفقة التي ستجعل من الكيان المدمج إيندوسات أريد هاتشيسون ثاني أكبر شركة اتصالات في البلاد بعد الشركة الحكومية تلكوسيل.

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ووافقت الحكومة بالفعل من حيث المبدأ على صفقة الاندماج في نوفمبر.