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صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية يوزع أرباحاً 98.8 مليون ريال

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سوق السعودية

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية يوزع أرباحاً 98.8 مليون ريال

عن شهر ديسمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة البلاد المالية، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر ديسمبر 2021، بإجمالي نحو 98.8 مليون ريال على أساس 18.2 مليون وحدة قائمة.

وقالت البلاد المالية، في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.0054 ريال لكل وحدة.

وتبلغ نسبة التوزيع 0.06% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الاثنين 3 يناير 2022.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 6 يناير 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام.

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