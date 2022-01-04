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"عطاء التعليمية" تجدد اتفاقية تمويل بـ 50 مليون ريال مع "الأهلي السعودي"

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عطاء التعليمية
عطاء التعليمية
سوق السعودية

"عطاء التعليمية" تجدد اتفاقية تمويل بـ 50 مليون ريال مع "الأهلي السعودي"

مدة التمويل تصل لعام

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عطاء التعليمية عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 50 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف هو تمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

وذكرت الشركة أن مدة التمويل تصل إلى سنة، وتم تقديم ضمانات مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر.

"عطاء التعليمية": 52.5 مليون ريال أرباح غير متكررة في الربع الأول  شركات سوق السعودية "عطاء التعليمية": 52.5 مليون ريال أرباح غير متكررة في الربع الأول 

ارتفعت أرباح شركة عطاء التعليمية، في الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2021، بنسبة 1247% إلى 66.25 مليون ريال، مقابل أرباح 4.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 241% في الربع الأول من العام المالي الحالي، قياسا على 19.41 مليون ريال في الربع السابق له.

وبينت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 129% مقارنة بالعام الماضي.

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