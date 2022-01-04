"ألفا ظبي" تستحوذ على 25.24% من "القدرة القابضة"

أعلنت "ألفا ظبي القابضة" اليوم الثلاثاء، عن استحواذها على نسبة 25.24% من شركة "القدرة القابضة"، وهي شركة مساهمة خاصة وواحدة من كبرى الشركات القابضة التي تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات التنموية.

منذ تأسيسها في عام 2005 تمكنت "القدرة القابضة" من النمو والتطور بشكل ملحوظ من خلال التركيز على التنمية المستدامة في المنطقة والاستثمار في قطاعات النمو الأساسية.

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قال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "انطلاقاً من التوجيهات الاستراتيجية لمجلس إدارة ألفا ظبي، نعمل دائماً على دراسة وتقييم محفظتنا الاستثمارية بشكل مستمر لتعزيز مسيرة نجاحنا واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة الاستثمارية "تصب في مصلحة مساهمينا وتعكس خطتنا التوسعية في العديد من القطاعات الاستراتيجية النامية والواعدة بعناية ورؤية ثاقبة، فـ 'القدرة' شركة رائدة في الاستثمارات الاستراتيجية الناجحة والمشاريع التطويرية المختلفة والتي تواكب وتلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية".

وأضاف العامري: "خصصت ألفا طبي القابضة صندوقًا استثماريًا بقيمة 8 مليارات درهم لتعزيز محفظتها من خلال التطوير والاستحواذ والاستثمار في الشركات التي تعكس التزامها تجاه العملاء والمساهمين على حدٍ سواء، وذلك بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة".