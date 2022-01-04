"اليمامة للحديد" توقع عقدين لتوريد أبراج بـ292 مليون ريال

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقدين لتوريد أبراج حديدية بقيمة 78 مليون دولار ما يعادل 292 مليون ريال، مع فرع شركة هيونداي للهندسة والبناء المحدودة.

وقالت "اليمامة للحديد" في بيان على "تداول السعودية"، إن العقد الأول يتضمن توريد أبراج حديدية لزوم إنشاء خط 380 كيلو فولت بين محطة عفيف الجديدة إلى محطة مهد للعقد الأول.

مادة اعلانية

وأضافت أن العقد الثاني يتعلق بتوريد أبراج حديدية لزوم إنشاء خط 500 كيلو فولت لمشروع الربط بين السعودية ومصر المرحلة الثالثة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت أن مدة العقد 12 شهراً وينعكس أثره المالي من الربع الرابع للعام المالي 2022 إلى الربع الرابع للعام المالي 2023.