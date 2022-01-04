"حصانة الاستثمارية" تحقق عائدًا سنويًا يتجاوز 14% خلال 2021

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية "حصانة"، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها عائدًا سنويًا تجاوز 14% خلال العام المنصرم 2021 على محفظة استثمارات المؤسسة؛ مستفيدة من التوزيع الاستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة، سعد بن عبدالمحسن الفضلي، إنه على الرغم من العائد السنوي المميز للعام الماضي 2021 الذي يتجاوز 14%، إلا أن فترة القياس لمدة 12 شهراً فقط تُعد قصيرة لتقييم الأداء العام، وقد يكون الانطباع غير دقيق، حيث إن الاستراتيجية الاستثمارية لحصانة هي استراتيجية طويلة الأجل بسبب طبيعة التزامات المؤسسة طويلة المدى.

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وأضاف أن عوائد الاستثمار للفترات الثلاث والخمس سنوات تجاوزت 12% و 9% على التوالي، وهي عوائد جيدة مقارنة بالمؤشرات العالمية وكذلك المؤسسات العالمية المشابهة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الفضلي إلى تطلع "حصانة" للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق الاستفادة من برامجها الاقتصادية مثل برامج التخصيص والاستثمار في البنية التحتية.

وأكد أن "حصانة" استثمرت خلال العام الماضي مع أرامكو السعودية في صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار، تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك في ائتلاف مع شركة "بلاك روك".

وفيما يتعلق بعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأثر ذلك على شركة حصانة الاستثمارية، قال الفضلي، إن هذا القرار سيسهم في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، بما في ذلك خفض تكاليف ورسوم إدارة الاستثمار ورفع العوائد، حيث تم الانتهاء من دمج فريق الاستثمار في شركة "الرائدة" مع فريق الاستثمار في "حصانة"، مما زاد من تنوع وكفاءة فريق الاستثمار.

يذكر أن شركة الرائدة هي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد.