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المملكة القابضة تستكمل صفقة "فورسيزونز" بمكاسب 5.9 مليار ريال

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سوق السعودية

المملكة القابضة تستكمل صفقة "فورسيزونز" بمكاسب 5.9 مليار ريال

الأرباح تظهر في الربع الأول من 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأربعاء، عن اتمام صفقة البيع واستلام المتحصلات النقدية البالغة 8.29 مليار ريال الخاصة بقيام إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المملكة للاستثمار 1(تي اس اف) ببيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة بما يعادل 23.75% إلى شركة اف اس واشنطن اكوزيشن كورب واحتفاظها بنسبة 23.75% من ملكية شركة فورسيزونز القابضة.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية إنه سيتم الاعتراف بالمكاسب المتوقعة وقدرها 5.9 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2022.

وفي سبتمبر الماضي، قالت المملكة القابضة إنها سوف تستخدم المتحصلات من عملية البيع في الاستثمارات المستقبلية للشركة وسداد جزء من القروض القائمة.

والشركة لا يزال لديها ما يقارب 4.5 مليار ريال من النقد، قبل الصفقة، والذي يمكنها توظيفه في استثمارات جديدة، أما ما سيأتي من بيع حصة "فورسيزونز" فيعتبر نقداً جديداً سوف يكرس لاستخدامات جديدة أو لتعميق استثمارات "المملكة القابضة" القائمة، وفقا لتصريحات سابقة لطلال الميمان الرئيس التنفيذي للشركة.

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