"ADQ" تدمج شركات مع "بيور هيلث" لإنشاء أكبر شركة صحية بالإمارات

وقعت "القابضة" (ADQ) أبوظبي، اليوم الأربعاء، اتفاقية دمج عدد من الشركات مع "بيور هيلث" لتنشئ أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنصّ الاتفاقية على دمج كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان) ضمن "بيور هيلث"، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

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بالإضافة إلى ذلك، ستنضم كل من طموح للرعاية الصحية، ومجموعة ياس كلينك، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية إلى "بيور هيلث" التي تقدّم مجموعة خدمات متنوعة تشمل إدارة المستشفيات وخدمات المختبرات والإمدادات الطبية وخدمات المعلومات الصحية.

وستساهم منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لـ"بيور هيلث" بشكل كبير في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق هدفها المتمثّل برفع مستويات الخدمات الصحية لضمان صحة المواطنين والمقيمين. كما ستتيح الشبكة للمرضى الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخبرات الطبية وخدمات الرعاية الصحية المتميزة.

وفي هذا الإطار، قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ): " من خلال دمج عدد من شركات محفظتنا في المنصة الجديدة، ستلعب "بيور هيلث" دوراً أساسياً في توفير خدمات رعاية صحية رائدة في الدولة. ونعمل على تعزيز الكفاءة لإنشاء أكبر شبكة رعاية صحية قائمة على التميّز الطبي في الإمارات، وذلك من خلال الخدمات المتطوّرة وحسن الإنفاق على الرعاية الصحية ورفع مستويات الكفاءة في جميع عمليات الشبكة. وسيساهم توحيد أعمال أبرز المراكز الطبية وشركة التأمين الصحي الرائدة في الدولة بتطوير منصة رعاية صحية قابلة للتوسّع وتحقيق النمو المستمرّ."

وصرّح محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة" قائلا: "تجمع هذه المنظومة الفريدة بين التكنولوجيا والرعاية الصحية، وتشكّل منصة قابلة للتطوير وتحقيق النمو على المستوى الدولي. كما أنها ترسّخ مكانة الدولة الرائدة وتوفّر القيمة لمستثمرينا. وستسعى "بيور هيلث" مستقبلاً إلى استغلال فرص التوسع عالمياً لتنويع محفظتها والاستفادة من نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقال فرحان مالك، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "بيور هيلث": "ستبقى "بيور هيلث" ملتزمة بتقديم خدمات صحية تمتاز بالشفافية وبسهولة الوصول إليها فيما نعمل على إنشاء أكبر منصة خدمات رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات. فنحن على ثقة بأنّ الرعاية الصحية مهمة وبحاجة إلى التطور المستمر. ومن هذا المنطلق، تكونت رؤيتنا حول إطالة عمر البشرية حيث نسعى لتعزيز صحة الإنسان وإلى العمل المتواصل ليتمتع سكان الدولة بحياة مديدة وصحة جيدة."

وستصبح "القابضة" (ADQ) أكبر مساهم في"بيور هيلث"، ويشمل المساهمون الآخرون ألفا ظبي القابضة المحدودة، والشركة العالمية القابضة المحدودة، و"أي إتش كابيتال"، وعطاء للاستثمارات المالية.

وقال طلال طوقان رئيس الاستثمار في BHM Capital إن التوجه في أبوظبي لتجميع الشركات في كيانات أكبر هو توجه ليس جديدا على صعيد الأسواق الناشئة والدولية.

وأوضح في حديثه مع العربية أن هناك شركات قابضة تكون مهمتها الرئيسية الاستحواذ على شركات في نفس القطاع أو قطاعات مكملة.

وذكر أن وجود هذه التجمعات يخلق كيانات أكبر وتركز على عمليات الاستثمار والوصول إلى أسواق رأس المال والسندات والتي تستلزم عمليات تصنيف ائتماني وتنويع الأنشطة الاستثمارية، أي أن وجود كيانات كبيرة يسهل الوصول إلى أسواق رأس المال خاصة السندات.

وأشار إلى أن هذا التوجه ذكي، يساهم في خفض التكاليف لكن التحدي الأكبر يتمثل في عمليات الإحصائيات في الأسواق، وحساب القيمة السوقية لها لأن هناك مساهمات متقاطعة ومتداخلة.

وتابع: "هذا التوجه الصحيح للوصول إلى أسواق متطورة، بجانب حوكمة الشركات والشفافية".