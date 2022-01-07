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تعيين نواف العتيبي رئيساً لدائرة الثروات بشركة السعودي الفرنسي كابيتال

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السعودي الفرنسي كابيتال مناسبة
السعودي الفرنسي كابيتال
سوق السعودية

تعيين نواف العتيبي رئيساً لدائرة الثروات بشركة السعودي الفرنسي كابيتال

الأصول المدارة بالشركة تصل إلى 17 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن تعيين نواف العتيبي رئيساً لدائرة الثروات، اعتبارا من مطلع العام الجاري.

ويمتلك نواف خبرة عملية في القطاع المالي والرقابي تمتد إلى أكثر من 16 عاما، حيث عيُن في عام 2016 كرئيس للالتزام والحوكمة والقانونية في الشركة.

يقدم السعودي الفرنسي كابيتال مجموعة من المنتجات والصناديق الاستثمارية تشمل الأسهم والدخل الثابت وأسواق المال، وغيرها مثل العقارات وصناديق التحوط والمنتجات المركبة والملكية الخاصة.

ويقوم أيضاً بتقديم مجموعة منتجات مبتكرة ومتنوعة وتكوين علاقات مع كبار مديري الأصول حول العالم بهدف توفير المنتجات في جميع فئات الأصول والمناطق الجغرافية.

وتصل حجم الأصول المدارة في الشركة إلى 17 مليار ريال.

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