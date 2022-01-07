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جيم ستوب تخطط لإطلاق منصة NFT وإنشاء صناديق بـ 100 مليون دولار

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الأسواق العالمية

جيم ستوب تخطط لإطلاق منصة NFT وإنشاء صناديق بـ 100 مليون دولار

تستهدف إطلاقها مع نهاية العام

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة ألعاب الفيديو جيم ستوب لإطلاق منصة NFT لمحبي ألعاب الفيديو مع نهاية هذا العام، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

يشار إلى أن NFT هي عقود ملكية لأصول رقمية تسجل في منصات افتراضية باسم صانع المحتوى أو الأصل الرقمي مثل الصور والفيديو والرسوم والموسيقى وغيرها.

وتجري جيم ستوب محادثات مع شركات العملات الرقمية والبلوك تشين حول نوعية الرموز أو المحتوى الرقمي الذي يمكن بيعه في منصتها.

وتناقش الشركة مع شركاء لها، إمكانية إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية بحجم يصل الى 100 مليون دولار لكل منها، للاستثمار في صانعي محتوى لمنصات NFT وفي شركات ألعاب فيديو.

يذكر أن أسهم الشركة عصفت بصناديق التحوط التي راهنت على هبوط السهم، فيما وضعت صندوق سنفيست Senvest، على رأس الرابحين، بعدما جنى الصندوق ثروة من رهانه على صعود الأسهم لينهي العام بعائد بلغ 85%.

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