رئيس أكبر شركة في العالم يحصل على 100 مليون دولار في 2021

بلغ إجمالي أرباح الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، 98.7 مليون دولار من الراتب الأساسي والأسهم والتعويضات الأخرى، وفقًا لبيان قدمته شركة آبل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وكشف البيان عن المبلغ الذي يمكن أن يكسبه المرء بعد عشر سنوات من إدارة الشركة الأكثر قيمة والأكثر ربحية في العالم.

مادة اعلانية

وبينما بقي راتبه الأساسي عند 3 ملايين دولار، فإنه حصل على حوافز إضافية بقيمة 12 مليون دولار كتعويض لخطة الحوافز غير المتعلقة بحقوق الملكية و82 مليون دولار من جوائز الأسهم و1386559 دولارا كتعويض آخر.

وتشمل التعويضات الأخرى مبلغ 23 ألف دولار للإجازة و630630 دولارا لنفقات الأمن و712488 دولارا للسفر الجوي الشخصي.

ولا تسمح آبل لرئيسها التنفيذي باستخدام الطيران التجاري منذ عام 2017. وتطلب الشركة من كوك استخدام طائرة خاصة لأسباب أمنية.

ومن خلال جمع حزمة رواتب كوك مع الأموال التي أنفقتها الشركة لتغطية أشياء مثل الأمن والرحلات الخاصة، فإن الرقم يقترب من 100 مليون دولار.

ويمثل هذا أكثر من ستة أضعاف راتبه لعام 2020 البالغ 14 مليون دولار. وحصل كوك في عام 2020 على إجمالي 14.8 مليون دولار، دون احتساب جوائز الأسهم التي منحت خلال تلك الفترة الزمنية.

وارتفع صافي ثروة كوك إلى أكثر من مليار دولار منذ عام 2020. وقد يتجاوز ذلك قريبًا بناءً على جوائز الأسهم التي حصل عليها مؤخرًا.

ولا يشمل هذا الرقم الجديد أكثر من 750 مليون دولار من الأسهم التي تم منحها هذا العام كجزء أخير من حزمة العشر سنوات التي تلقاها كوك عندما تولى إدارة الشركة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتغيرت شروط تلك الحزمة في عام 2013 عندما تراجع أداء الأسهم. وحدث التغيير بناءً على طلب كوك، مما يعرض بعض المنحة للخطر إذا لم تعيد الأموال الكافية للمساهمين.

كانت شركة آبل في شهر أغسطس لا تزال تقترب من 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية. كما تجاوزت الشركة حاجز 3 تريليونات دولار (بغض النظر عن الفترة الزمنية الوجيزة).

ومع ذلك، لم تكن كل الأوقات سعيدة. على مدار العامين الماضيين، انفتح موظفو آبل بشكل لم يسبق له مثيل حول قضايا تتعلق بثقافتها الداخلية. بما في ذلك الضغط للعودة إلى المكتب ودفع الشفافية، من بين أشياء أخرى كثيرة.

وقد يكون ملف كهذا شفافًا بطبيعته بالنسبة إلى تيم كوك بالإضافة إلى أعضاء آخرين في مجلس الإدارة والفريق التنفيذي.

وتلقى المسؤولون التنفيذيون الآخرون في الشركة مثل لوكا مايستري وكيت آدمز وجيف ويليامز وديردري أوبراين تعويضات تتراوح من 26 مليون دولار إلى 27 مليون دولار.

وتلاحظ آبل في وثيقتها الخاصة أنه بعد تجميع الراتب الأساسي والمكافآت والعمولات والقيمة العادلة لتاريخ المنح لمكافآت حقوق الملكية الممنوحة للموظفين في عام 2021 كتدبير تعويض مطبق باستمرار للعثور على أجر متوسط موظفها، فإنهم حصلوا على 68254 دولارا.

يعني ذلك أن نسبة رواتب الرئيس التنفيذي للشركة تبلغ الآن 1447 إلى 1 مقارنة بمتوسط أجر الموظف.