تسلا تعدل خدمات القيادة الذاتية.. وإيلون ماسك يكشف الأسعار الجديدة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر تويتر أن الشركة ترفع سعر حزمة مساعدة السائق المتميزة، المسوقة على أنها القيادة الذاتية الكاملة أو FSD، من 10000 دولار إلى 12000 دولار في 17 يناير، للعملاء في الولايات المتحدة فقط.

وفي سلسلة من التغريدات عبر تويتر، حيث لديه 69.2 مليون متابع، كتب ماسك: يرتفع سعر FSD إلى 12 ألف دولار في 17 يناير في الولايات المتحدة. يرتفع سعر FSD كلما اقتربنا من إصدار التعليمات البرمجية لإنتاج FSD.

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وعندما سأله أحد المتابعين عن منتج اشتراك FSD من تسلا (الذي يكلف حاليًا 199 دولاراً شهريًا لمعظم العملاء) قال ماسك: يرتفع سعر الاشتراك الشهري عندما يتم طرح FSD على نطاق واسع.

كما أنه متشوق لإصدار جديد من البرنامج التجريبي لميزة FSD، وهو برنامج مخصص للمدعوين فقط يقدم ميزات أكثر تقدمًا لاختيار السائقين الذين يستوفون مؤهلات الشركة.

ولا تكشف تسلا في تقارير أرباحها عن عدد عملائها الذين يدفعون مقابل FSD مقدمًا أو يشتركون في FSD كل ربع سنة.

نتيجة لذلك ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة إلى تعزيز هوامش الربح في المستقبل.

يتم تسويق حزمة مساعدة السائق القياسية للشركة على أنها مرشد آلي. وتأتي بشكل قياسي مع جميع مركباتها الجديدة (Model S و Model X و Model Y و Model 3).

وتشمل وظيفة المرشد الآلي، على سبيل المثال لا الحصر، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من الاصطدام الأمامي. بالإضافة إلى الحفاظ على الممر، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، التي تطابق سرعة سيارتك مع حركة المرور المحيطة.

ويعد خيار القيادة الذاتية الكاملة من تسلا، والمعروف أيضًا باسم FSD، حزمة متميزة تتضمن وظائف المرشد الآلي. كما أنها تتضمن ميزات أكثر تطورًا مثل تغيير المسار تلقائيًا، والتعرف على الإشارات المرورية، والاستدعاء الذكي.

وبالرغم من الاسم، فإن الخيار لا يسمح للسيارات اليوم بقيادة نفسها تلقائيًا دون تدخل السائق. وبشكل منفصل، هناك أيضًا البرنامج التجريبي لميزة FSD، الذي يتضمن المزيد من الميزات المتقدمة. وقال ماسك في تغريدة إن إصدارًا جديدًا 10.9، من البرنامج التجريبي لميزة FSD، على وشك الانتهاء.