أرباح "المتقدمة" في 2021 تقفز لـ815 مليون ريال.. الأعلى منذ تأسيسها

ارتفعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية، السنوية 36.8%، في 2021، حيث حققت 815 مليون ريال، مقابل 595.59 مليون ريال، في 2021.

وبحسب بيان الشركة نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن الأرباح المحققة في 2021، هي الأعلى تحقيقا منذ تأسيس الشركة.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية خلال العام الماضي 868 مليون ريال، مقابل 592.45 مليون ريال في 2020.

وقالت الشركة إن ارتفاع إرتفع صافي الربح بنسبة 37% مقارنة بعام 2020، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار منتج البولي بروبيلين بنسبة 51%.

وذكرت أن ارتفاع صافي الربح جاء على الرغم من انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بمبلغ 24 مليون ريال، انخفاض كمية مبيعات منتج البولي بروبليين بنسبة 7% نتيجة للصيانة الدورية المجدولة في عام 2021م.

وأوضحت أن أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية ارتفع بنسبة 83% و32% على التوالي.

كما ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 54%. ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى المصاريف الإدارية لمشروع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات، وكذلك ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 10 ملايين ريال ويعود ذلك بسبب تمويل حصة الشركة في مشروع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات.

ولفتت "المتقدمة إلى ارتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 200%.

وقامت الشركة بتسوية مبالغ الزكاة وضريبة الدخل للسنوات محل الخلاف 2006م ومن 2008م حتى 2013م و 2018 بمبلغ وقدره 34 مليون ريال.