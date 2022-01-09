"إس تي سي" الكويتية توقع عقد الشبكة المعلوماتية لمطار الكويت مقابل 54 مليون دولار

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية "إس تي سي"، توقيعها عقداً مع شركة ليماك للإنشاءات-الكويت، بقيمة 16.3 مليون دينار (54 مليون دولار).

وأضافت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، اليوم الأحد، أن العقد يتضمن إنجاز وتوريد وتركيب الشبكة المعلوماتية الخاصة بمطار الكويت الدولي مبنى الركاب الجديد "Terminal 2".

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وأفادت الشركة بأنه لا يوجد أثر مالي حالياً، على أن يتم إدراج أي أثر مالي ضمن البيانات المالية للشركة.