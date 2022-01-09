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"الأهلي تكافل" تعلن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "الدرع العربي"

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اندماج الأهلي تكافل الدرع العربي
شعارا الأهلي تكافل والدرع العربي
سوق السعودية

"الأهلي تكافل" تعلن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "الدرع العربي"

الاندماج سيتم من خلال إصدار 1.43 سهم جديد في "الدرع للتأمين" مقابل سهم واحد لـ"الأهلي تكافل"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأهلي للتكافل، اليوم الأحد، عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

وأوضحت "الأهلي للتكافل"، في بيان لها على "تداول السعودية"، أن فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين الشركتين تنتهي يوم الثلاثاء 11 يناير 2022.

وتابعت الشركة: "بموجب المادة 193 من نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة الأهلي للتكافل على صفقة الاندماج".

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في ديسمبر الماضي، وافقت الجمعية العمومية لشركة الأهلي تكافل على العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وفقاً لأحكام المواد 191 و192 و193 من نظام الشركات.

وقالت شركة الدرع العربي في بيان سابق، إن الاندماج سيتم من خلال إصدار 1.43 سهم جديد في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة الأهلي للتكافل، وذلك وفقاً لاتفاقية اندماج ملزمة موقعة بين شركة الدرع للتأمين وشركة الأهلي للتكافل.

كما تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين من 400 مليون ريال إلى 638.5 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

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