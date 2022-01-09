"ساب للتكافل" و"ولاء للتأمين" تمددان مذكرة التفاهم لدراسة صفقة الاندماج المحتملة

أعلنت شركة ساب للتكافل، عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة ولاء للتأمين التعاوني 45 يوما إضافية، لإتمام وإنهاء عملية التدقيق النافي للجهالة من الطرفين في صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم يصبح بتاريخ 24 فبراير 2022 لإتمام عملية التدقيق، على أن تظل بقية بنود مذكرة التفاهم سارية دون أي تعديل.

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وكانت الشركتان أعلنتا في يوليو 2021 عن قيامهما بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأشارت الشركتان في الاتفاق السابق إلى أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيع اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.