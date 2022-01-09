"ساكو"  تفتتح معرضا جديدا في مكة المكرمة

أعلنت شركة "ساكو" افتتاح معرضها الجديد في مدينة مكة المكرمة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنها افتتحت المعرض يوم الخميس الموافق لـ 06-01-2022م، في مدينة مكة المكرمة بمساحة 4732 متراً مربعاً، وذلك في حي العوالي تقاطع طرق جبل ثور مع شارع الشيح محمد بن مانع.

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ومن المتوقع أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على المساهمين.

وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2022.

وأوضحت الشركة أنه؛ وبافتتاح هذا المعرض بلغ عدد معارضها 35 معرضاً منتشرة في 19 مدينة في المملكة.