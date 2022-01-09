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"ساكو"  تفتتح معرضا جديدا في مكة المكرمة

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ساكو
الشركة السعودية للعدد والأدوات

"ساكو" تفتتح معرضا جديدا في مكة المكرمة

بلغ عدد معارضها 35 منتشرة بـ19 مدينة في المملكة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "ساكو" افتتاح معرضها الجديد في مدينة مكة المكرمة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنها افتتحت المعرض يوم الخميس الموافق لـ 06-01-2022م، في مدينة مكة المكرمة بمساحة 4732 متراً مربعاً، وذلك في حي العوالي تقاطع طرق جبل ثور مع شارع الشيح محمد بن مانع.

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على المساهمين.

وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2022.

وأوضحت الشركة أنه؛ وبافتتاح هذا المعرض بلغ عدد معارضها 35 معرضاً منتشرة في 19 مدينة في المملكة.

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