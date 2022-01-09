"مهارة": وحدة تابعة تستلم عدم ممانعة إتمام التركز الاقتصادي مع "شفاء الطبية"

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية السعودية، عن استلام وحدتها التابعة "مسار النمو للاستثمار" إفادة الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة مسار النمو للاستثمار وشركة شفاء العربية الطبية.

كانت "مهارة" قد أعلنت توقيع وحدتها التابعة "مسار النمو للاستثمار" والمملوكة لها بنسبة 100% اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على حصة 85% من حصص الملكية في شركة شفاء العربية الطبية في 6 ديسمبر 2021.

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ولفتت الشركة إلى أن إقفال الصفقة ونقل الحصص مشروط بالموافقات النظامية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في حينها.