"الأهلي السعودي" يعين 6 مؤسسات لإصدار صكوك مقومة بالدولار

أعلن البنك الأهلي السعودي، عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 15 نوفمبر 2021، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي، وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

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وذكر البنك أنه قام بتعيين كل من شركة سيتي غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي ال سي، وشركة ميزوهو الدولية بي ال سي، وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأفاد البنك أن إصدار الصكوك يأتي لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.