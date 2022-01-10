.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الأهلي السعودي" يعين 6 مؤسسات لإصدار صكوك مقومة بالدولار

  • الخط
البنك الأهلي السعودي الشعار الجديد 2021
البنك الأهلي السعودي
سوق السعودية

"الأهلي السعودي" يعين 6 مؤسسات لإصدار صكوك مقومة بالدولار

سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك الأهلي السعودي، عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 15 نوفمبر 2021، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي، وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

البنك الأهلي السعودي يعلن الانتهاء من إجراءات الاندماج مع مجموعة سامبا شركات سوق السعودية البنك الأهلي السعودي يعلن الانتهاء من إجراءات الاندماج مع مجموعة سامبا

وذكر البنك أنه قام بتعيين كل من شركة سيتي غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي ال سي، وشركة ميزوهو الدولية بي ال سي، وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأفاد البنك أن إصدار الصكوك يأتي لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا! مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا!
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة
الأكثر قراءة
هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: "أوقفوا اللقاحات وتعايشوا مع كورونا"
ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا
فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية
زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته
قبل أن تذهب
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
اكتشف المزيد