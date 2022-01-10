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"بترورابغ" تقدم ملف تخفيض رأس المال ثم زيادته بـ7.95 مليار ريال 

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بترورابغ
بترورابغ
سوق السعودية

"بترورابغ" تقدم ملف تخفيض رأس المال ثم زيادته بـ7.95 مليار ريال

عبر طرح أسهم حقوق أولوية.. والشركة حصلت على موافقة المقرضين

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، عن تقديمها ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال وملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها حصلت على موافقة المقرضين فيما يتعلق بتخفيض رأس المال وزيادة رأس المال وفقًا لمتطلبات اتفاقيات التمويل ذات الصلة.

وأوضحت أن تخفيض وزيادة رأس المال خاضعان للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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وكانت الشركة تقدمت في 7 ديسمبر 2021، بتعديل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لتكون توصية بتخفيض رأس المال بقيمة 1.205 مليار ريال، ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 7.95 مليار ريال.

ويتضمن التعديل توصية مجلس الإدارة بشأن هيكلة رأس المال، بعد دراسة مجلس الإدارة لوضع الشركة المالي والأخذ بعين الاعتبار نسبة الخسائر المتراكمة البالغة 13.76% من رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن التوصية تضمنت تخفيض رأس المال بنسبة 13.76% ليصبح بعد التخفيض نحو 7.55 مليار ريال، بدلاً من 8.76 مليار ريال.

وتكون طريقة التخفيض عبر إلغاء نحو 120.5 مليون سهم عادي، بإلغاء سهم عادي واحد مقابل كل 7.3 سهم عادي، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 755.49 مليون سهم.

سيُساهم التخفيض في إطفاء خسائر الشركة المُتراكمة، ولا تتوقع الشركة أن يكون لتخفيض رأس المال أثر جوهري سلبي على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

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