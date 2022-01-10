بدء اكتتاب المؤسسات في طرح "دار المعدات الطبية" 17 يناير

كشفت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 6 ملايين سهم من أسهمها في سوق السعودية، تمثل 30% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب للمؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر في 17 يناير لمدة أحد عشر يوما. وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 31 يناير الجاري وذلك لأربعة أيام.

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وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في الثامن من فبراير المقبل.

أسست دار المعدات الطبية والعلمية برأس مال قدره 20 مليون ريال سعودي في العام 1979. ثم تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في العام 2000 بنفس قيمه رأس المال.

وتمت زيادة رأس مال الشركة، ليصبح 21 مليون ريال في العام 2003، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة في 2015.

ومع تطور الأعمال قامت الشركة بزيادة رأس المال ليصبح 120 مليون ريال في 2016، تبعتها زيادة أخرى في رأس المال ليصبح 200 مليون ريال في 2017، وفق ما أوردته الشركة على موقعها الإلكتروني.