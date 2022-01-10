.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بدء اكتتاب المؤسسات في طرح "دار المعدات الطبية" 17 يناير

  • الخط
سوق السعودية

بدء اكتتاب المؤسسات في طرح "دار المعدات الطبية" 17 يناير

سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي في 8 فبراير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 6 ملايين سهم من أسهمها في سوق السعودية، تمثل 30% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب للمؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر في 17 يناير لمدة أحد عشر يوما. وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 31 يناير الجاري وذلك لأربعة أيام.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في الثامن من فبراير المقبل.

إكسترا للعربية: 30% نقص الأجهزة اللوحية.. ومبيعات الـ"أون لاين" فاقت توقعاتنا قصص اقتصادية سوق السعودية إكسترا للعربية: 30% نقص الأجهزة اللوحية.. ومبيعات الـ"أون لاين" فاقت توقعاتنا

أسست دار المعدات الطبية والعلمية برأس مال قدره 20 مليون ريال سعودي في العام 1979. ثم تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في العام 2000 بنفس قيمه رأس المال.

وتمت زيادة رأس مال الشركة، ليصبح 21 مليون ريال في العام 2003، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة في 2015.

ومع تطور الأعمال قامت الشركة بزيادة رأس المال ليصبح 120 مليون ريال في 2016، تبعتها زيادة أخرى في رأس المال ليصبح 200 مليون ريال في 2017، وفق ما أوردته الشركة على موقعها الإلكتروني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
عام 1936.. قلبت فضيحة الموازين ونتائج الانتخابات بفرنسا عام 1936.. قلبت فضيحة الموازين ونتائج الانتخابات بفرنسا
الأكثر قراءة
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون
قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت
كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه
حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية
قبل أن تذهب
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
اكتشف المزيد