شركة كويتية توقع مذكرة مع شيفرون السعودية لتصدير فائض غاز منطقة الوفرة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، أن الشركة الكويتية لنفط الخليج وقعت مذكرة تفاهم مع شيفرون السعودية لتصدير الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة.

ونقلت الوكالة عن محمد الحمير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لنفط الخليج، قوله اليوم الاثنين إن بدء التصدير سيتم بكمية تقدر بواقع 12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع الكمية في الأشهر الخمسة المقبلة إلى ما بين 40 و50 مليون قدم مكعبة على أن تصل بعد أربع سنوات إلى ما بين 80 و100 مليون قدم.