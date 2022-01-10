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طلب قوي يرفع مبيعات رولزرويس في 2021 إلى مستوى قياسي

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اقتصاد

طلب قوي يرفع مبيعات رولزرويس في 2021 إلى مستوى قياسي

المبيعات سجلت أرقاما قياسية في كل المناطق بما فيها الصين والأميركتين

لندن - رويترز

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قالت شركة رولزرويس للسيارات الفاخرة التابعة لشركة بي.إم.دبليو الألمانية اليوم الاثنين إن مبيعاتها سجلت ارتفاعا بلغ 49%، في 2021 لتصل إلى مستوى قياسي رغم جائحة فيروس كورونا العالمية وذلك لارتفاع الطلب على السيارات الفارهة في أنحاء العالم.

وقال تورستن مولر أوتفوس الرئيس التنفيذي للشركة إنها باعت 5586 سيارة لعملاء في أكثر من 50 دولة وهو أكبر عدد في تاريخ الشركة الذي يمتد 117 عاما.

وأضاف أن المبيعات سجلت أرقاما قياسية في كل المناطق بما فيها الصين والأميركتين.

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وقال إن مصنع الشركة في جودوود ببريطانيا يعمل بما يقترب من طاقته القصوى وإن دفتر الطلبات يمتلئ بطلبيات حتى الربع الثالث من 2022.

وتابع "إذا طلبت سيارة رولزرويس اليوم فلتتوقع أن تتسلمها بعد عام من الآن تقريبا".

وكانت شركة بنتلي البريطانية للسيارات الفاخرة التابعة لشركة فولكسفاغن قالت الأسبوع الماضي إنها شهدت عاما قياسيا في 2021 مع ارتفاع المبيعات العالمية بنسبة 31 %، وسط طلب قوي.

وفي الأسبوع الماضي أيضا قالت بي.إم.دبليو إنها حققت مبيعات قياسية تجاوزت 2.2 مليون سيارة بعلامة بي.إم.دبليو في 2021 رغم النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات.

وكانت رولزرويس قد أعلنت التزامها بالتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030.

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