عمومية "أمانة للتأمين" توافق على الاندماج.. ومساهمو "عناية" يرفضون

أعلنت شركة "أمانة للتأمين التعاوني، أن الجمعية العمومية وافقت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية، على زيادة رأس المال من 130 مليون ريال إلى 288.58 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي التزاما بشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

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ووافقت الجمعية العمومية أيضا على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة أمانة وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق (1) لهذه الدعوة على أن تسري هذه التعديلات فوراً، وتفويض مجلس إدارة شركة أمانة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

وأشارت إلى أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كل شروطه، بما في ذلك موافقة مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، وكذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة "عناية للتأمين، أن الجمعية العمومية رفضت العرض المقدم من شركة "أمانة" لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين في شركة أمانة للتأمين التعاوني.

وقالت "عناية" إن الجمعية العمومية رفضت أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة عناية السعودية للتأمين وشركة أمانة للتأمين التعاوني بتاريخ 29 أبريل 2021.

وحسب البيان، قرر مساهمو "عناية" عدم الموافقة على العرض المقدم من شركة أمانة للتأمين التعاوني لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين في شركة أمانة للتأمين التعاوني وفقا لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات، من خلال إصدار (1.057) سهم في شركة أمانة للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة عناية السعودية للتأمين وانقضاء شركة عناية السعودية للتأمين نتيجة لذلك، وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

وقررت الجمعية العمومية عدم الموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة.