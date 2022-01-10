سوق السعودية
أكوا باور: الحصول على شهادة التشغيل التجاري لمشروع نور للطاقة 1 في دبي
الأثر المالي لتشغيل المشروع ينعكس على نتائج "أكوا باور" بالربع الأول 2022
أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، عن الحصول على شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من الخلايا الكهروضوئية (PVFD1) بقدرة 217 ميغاوات لمشروع نور للطاقة 1 بإمارة دبي.
وقالت أكوا باور في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها تملك حصة قدرها 25% من شركة نور للطاقة 1.
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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2022.
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