أكوا باور: الحصول على شهادة التشغيل التجاري لمشروع نور للطاقة 1 في دبي

أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، عن الحصول على شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من الخلايا الكهروضوئية (PVFD1) بقدرة 217 ميغاوات لمشروع نور للطاقة 1 بإمارة دبي.

وقالت أكوا باور في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها تملك حصة قدرها 25% من شركة نور للطاقة 1.

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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2022.