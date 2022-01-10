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أكوا باور: الحصول على شهادة التشغيل التجاري لمشروع نور للطاقة 1 في دبي

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أكواباور
سوق السعودية

أكوا باور: الحصول على شهادة التشغيل التجاري لمشروع نور للطاقة 1 في دبي

الأثر المالي لتشغيل المشروع ينعكس على نتائج "أكوا باور" بالربع الأول 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، عن الحصول على شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من الخلايا الكهروضوئية (PVFD1) بقدرة 217 ميغاوات لمشروع نور للطاقة 1 بإمارة دبي.

وقالت أكوا باور في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها تملك حصة قدرها 25% من شركة نور للطاقة 1.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2022.

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