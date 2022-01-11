أرامكو والأكاديمية الصينية تطلقان مركزًا لتقنيات مواد البناء اللامعدنية

أعلنت أرامكو السعودية والأكاديمية الصينية لمواد البناء اليوم، إطلاق مركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية (NEXCEL) بهدف تعزيز استخدام المواد اللامعدنية في قطاع البناء والتشييد، وذلك بالعاصمة الصينية بكين ليستفيد من خبرة وموارد الأكاديمية الصينية في تطوير وتطبيق التقنيات اللامعدنية التي تفوق مزاياها البدائل المعدنية، إذ توفر التكلفة، وتدعم متانة المنشآت وعمرها الافتراضي، مع تصدّيها في الوقت نفسه لتحدّيات البيئة.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي أن أرامكو السعودية، تعمل على تطوير وتطبيق الحلول اللامعدنية ضمن عملياتها الخاصة لأكثر من 20 عامًا لأنها توفر تكلفة فائقة في العمر الافتراضي، والكفاءة، إلى جانب مزاياها البيئية على بدائلها المعدنية، ونظرًا لمزايا المواد اللامعدنية، فإننا نؤمن أن مركز التميّز الجديد لمواد البناء اللامعدنية سيحفز مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والمهمة في هذا المجال.

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من جهته، قال نائب رئيس مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء، زان يانجينغ: "يشرفني أن أشهد هذا التعاون الاستراتيجي التاريخي مع أرامكو السعودية، وهو إجراء مهم لمحاولة بناء حلول صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، وستقدم المجموعة دعمًا كبيرًا لمركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية، وستخلق بيئة مفتوحة ومبتكرة، مما يساعد المركز على تقديم مساهمات أكبر للتنمية المستدامة العالمية".

يُذكر أن أرامكو السعودية استفادت خلال عقدين من ريادتها التقنية لتطوير واعتماد حلولٍ لامعدنية في أعمال النفط والغاز، وتقود الشركة تطوير مجموعة من الحلول اللامعدنية من خلال التعاون العالمي مع المؤسسات الأكاديمية البارزة ومؤسسات البحث والتقنية، والمصنعين وقادة الصناعة مثل الأكاديمية الصينية لمواد البناء.

سيعمل مركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية على تعزيز تطوير وتطبيق التقنيات اللامعدنية من خلال استكشاف الفرص للمشاريع المشتركة في البحث والتطوير، وكذلك تطوير المعايير واعتمادها، والتطوير المهني وإصدار الشهادات، فضلًا عن التواصل الدولي. وسينشئ المركز أيضًا منصة تعاون عالمية لتوسيع وتسريع استخدام المواد اللامعدنية لتحسين الاستدامة، والإسهام في محاولة تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز متانة المنشآت وعمرها الافتراضي.

ينضم مركز التميّز الجديد إلى مركزين آخرين أطلقتهما أرامكو السعودية وهما: مركز الابتكار للمواد اللامعدنية (NIC) بالتعاون مع معهد اللحام (TWI) في كامبريدج بالمملكة المتحدة، ومركز التميّز للمواد اللامعدنية في قطاع البناء والإنشاء (NEx) في معهد الخرسانة الأميركي (ACI) ومقره في ميشيغان بالولايات المتحدة.