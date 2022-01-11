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الاتحاد الأوروبي يمنع اندماج بقيمة ملياري دولار بين دايو وهيونداي 

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اقتصاد أوروبا

الاتحاد الأوروبي يمنع اندماج بقيمة ملياري دولار بين دايو وهيونداي

الإعلان عن القرار الأسبوع الجاري

دبي - العربية.نت

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يستعد مسؤولو المنافسة في الاتحاد الأوروبي لمنع اندماج بقيمة ملياري دولار بين دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وهما اثنتان من أكبر شركات بناء السفن في العالم في كوريا الجنوبية.

وذكر مسؤولون لصحيفة فايننشال تايمز أن الاندماج المقترح سيتم إيقافه باعتباره مخالفا للمنافسة، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن القرار هذا الأسبوع.

يُشار إلى أن هذه المرة الأولى منذ عام 2019 التي تقرر فيها بروكسل استخدام حق النقض ضد الاندماج بين الشركات.

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