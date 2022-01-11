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البنك المركزي السعودي يعلن قواعد جديدة لنشاط التمويل الجماعي بالدين

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السعودية

البنك المركزي السعودي يعلن قواعد جديدة لنشاط التمويل الجماعي بالدين

تشمل الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي

الرياض - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

بحسب بيان صحافي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الثلاثاء، يأتي تحديث هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة

وبيّن البنك المركزي، أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافةً إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).

شملت القواعد المحدثة الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي.

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