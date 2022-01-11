القضاء يحظر السفر على حاكم مصرف لبنان.. لهذه الأسباب

قالت قاضية لبنانية اليوم الثلاثاء، إنها فرضت حظرا على سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تشمله تحقيقات اختلاس في الداخل والخارج.

وأفادت القاضية غادة عون لرويترز إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في2019.

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كان حاكم مصرف لبنان قال في مقابلة سابقة إن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.

وأوضح قائلاً: "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر الصندوق، أي بإمكاننا أن نصل إلى مبلغ يتراوح بين 12 و15 مليار دولار"، لافتاً إلى أنّ "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة".