بلتون للعربية: السيولة الطارئة ستعزز تلبية بنوك مصر لمعايير الحوكمة

وصف أبانوب مجدي محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية بشركة بلتون المالية القابضة، عملية توفير السيولة الطارئة من البنك المركزي المصري للبنوك، بأنها تهدف إلى مساعدتها على تسديد التزاماتها المالية إن تطلب الأمر.

وأضاف مجدي في مقابلة مع "العربية" أن من بين الأسباب وراء هذه الخطوة، توجهات احترازية وتحوطية للمستقبل، في ظل معدلات سيولة مريحة تعد بين الأفضل على المستوى الإقليمي.

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وأشار إلى أهمية هذه الضوابط في وضع الحوكمة والمواءمة مع المعايير الدولية، موضحا أن البنك المركزي المصري وافق على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وأضاف أن البنك المركزي سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.

وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

وقال المركزي المصري إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.