حكم قضائي بدفع مؤسس "إن إم سي" 131 مليون دولار لصالح باركليز

فاز بنك باركليز البريطاني بحكم قضائي ضد مؤسس شركة إن إم سي يقضي بدفع مبلغ وقدره 131 مليون دولار لصالح البنك.

يأتي ذلك بعد أن لجأ المصرف إلى محكمة في لندن، بعد أن أمر قاضٍ في دبي رجل الأعمال الهندي ومؤسس شركة إن إم سي بي. أر شيتي بدفع الأموال بعد أن فشلت شركته للصرافة وتحويلات العملات في الوفاء باتفاقية معاملة مع باركليز عام 2020.

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وتخرج شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية في الإمارات من الوضع تحت الإدارة في أبوظبي يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري بدلا من 21 ديسمبر/كانون الأول.

وتعتبر شركة "إن إم سي" أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، مرت بمشاكل العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية تتجاوز أربعة مليارات دولار مما كبد مقرضين في الإمارات وخارجها خسائر كبيرة.

كانت الشركة قد حصلت على موافقة الدائنين على عملية أدوات التخارج المقترحة لإعادة هيكلة المجموعة التي ستسمح لـ 34 شركة من مجموعة إن إم سي بالخروج من الإدارة والاستمرار في تشغيل الأعمال الأساسية للمجموعة.