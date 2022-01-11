دبي للاستثمارات الحكومية بالمرتبة الـ 11 عالميا ضمن أكبر الصناديق السيادية

حلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المرتبة 11 عالمياً، والخامسة عربياً، ضمن أكبر الصناديق السيادية، بعد أن زادت أصولها إلى 302.32 مليار دولار (1.11 تريليون درهم).

وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الرابع، ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، والثاني عربياً، بعد أن وصل إجمالي أصوله إلى 579.6 مليار دولار (ما يعادل 2.13 تريليون درهم)، وفقاً لأحدث أرقام نشرها معهد صناديق الثروة السيادية "إس دبليو إف آي".

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وحلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 13 عالمياً، بعد وصول أصولها إلى 243 مليار دولار (892.5 مليار درهم). وجاءت أبوظبي القابضة "ADQ"، في المركز الـ 19 عالمياً، بإجمالي أصول 79 مليار دولار (290.2 مليار درهم)، ثم هيئة الإمارات للاستثمار في المركز 20 عالمياً، بأصول 78 مليار دولار (286.5 مليار درهم)، فيما بلغت أصول شركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، التي جاءت في المرتبة 65 عالمياً، نحو 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم). وعربياً، جاء صندوق هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الثالث عالمياً، والأول عربياً، بأصول بلغت 737.9 مليار دولار، واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الثالثة عربياً، والمرتبة والثمانة عالمياً، بأصول 480 مليار دولار. وعلى الصعيد العالمي، جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى، كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول 1.339 تريليون دولار، تلاه شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني، بأصول 1.222 تريليون دولار.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية المصنفة البالغة 100 صندوق، 9.53 تريليونات دولار، وفقا لصحيفة البيان.