صناعة الورق: بدء تشغيل مصنع الجذور في الكويت بالكامل

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق الإعلان عن آخر التطورات الخاصة بنشرة الإصدار لزيادة رأس المال بهدف تطوير الشركة وتحسين أدائها وإعلانيها السابقين فيما يخص مصنع الجذور بالكويت.

وأفادت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء بأنه جرى "الانتهاء بشكل كامل من تركيب جميع المكائن وقامت بالانتهاء من تجارب التشغيل، و تم إيصال التيار الكهربائي وجرى البدء بالتشغيل بالكامل".

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وأرجعت سبب التأخير عن موعد الإعلان السابق، إلى "الإجراءات والموافقات الحكومية في دولة الكويت لإدخال التيار الكهربائي".

أكدت الشركة في بيانها أن الأثر لهذا التشغيل سيكون ايجابيا على القوائم المالية لأرباح الشركة.

من جملة مستهدفات زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنحو 145 مليون ريال، وفق ما هو معلن في أكتوبر من العام الماضي، تشتمل الأهداف على "دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة".