"كي كي أر" تتواصل مع "الاستثمارات العامة" لدعم صفقة "تيليكوم إيطاليا"

تواصلت شركة الاستثمار الأميركية كي كي أر KKR مع صندوق الاستثمارات العامة ضمن سعيها لإدخال مستثمرين مشاركين في استحواذها المقترح على شركة تيليكوم إيطاليا Telecom Italia بحسب ما أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ.

وقامت KKR بالتواصل مع الصندوق لمعرفة مدى اهتمامه بتوفير رأس المال للصفقة، كما أجرت محادثات مع صناديق سيادية أخرى ومستثمرين في البنية التحتية لغرض التحالف في الصفقة.

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وأضافت المصادر أن المناقشات جارية وأنه لم يقرر صندوق الاستثمارات العامة بعد ما إذا كان سينضم إلى تحالف KKR التي كانت قد قدمت عرضا أوليا للاستحواذ على تليكوم إيطاليا في نوفمبر الماضي بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار، حيث عينت الشركة كلا من "غولدمان ساكس" وليون تري LionTree لتقديم المشورة.

ويقدر الاقتراح غير الملزم، شركة الاتصالات الإيطالية عند 0.505 يورو للسهم نقداً، ويرفع القيمة الإجمالية للشركة متضمنة الديون إلى أكثر من 33 مليار يورو.

وتتجاوز إجمالي ديون شركة تيليكوم إيطاليا Telecom Italia المبلغ عنها 29 مليار يورو. وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للشركة إلى ما دون مستوى الدرجة الاستثمارية.