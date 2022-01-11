"EIG Pearl" تستعد لإصدار سندات لتمويل صفقة أنابيب نفط أرامكو

قامت شركة إي أي جي بيرل EIG Pearl Holdings المملوكة لمجموعة من المستثمرين بقيادة EIG Global Energy Partners وهي الشركة التي استحوذت على حصة 49% في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو، بتعيين بنكي سيتي بنك وجي بي مورغان لترتيب إصدار سندات دولارية بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز.

ويأتي الإصدار بهدف إعادة تمويل جزئي لتسهيلات ائتمانية بقيمة 10.8 مليار دولار استخدمت لتمويل شراء EIG Global Energy Partners لحصة 49% من شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو في يونيو الماضي.

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وبحسب مصادر رويترز، سيتم إعادة تمويل القرض عبر إصدارين أو ثلاثة إصدارات من السندات ومن المحتمل أن يكون أول إصدار بقيمة أربعة مليارات دولار على الأقل.