أرامكو توسع وجودها بمجالي التكرير وتسويق وقود الطائرات في أوروبا

أرامكو السعودية توسّع وجودها في مجالي التكرير والتسويق الأوروبي عبر استثماراتها مع "بي كي إن أورلن" البولندية.

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن توسيع وجودها العالمي في مجال التكرير والتسويق والكيميائيات من خلال استثمارات في قطاعات التكرير، ومبيعات الجملة، وتسويق وقود الطائرات في بولندا.

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ووافقت الشركة على الاستحواذ على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100% في تجارة الجملة المرتبطة بها، و50% في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات مع شركة "بي بي".

وستتم عمليات الاستحواذ من شركة التكرير وبيع الوقود البولندية "بي كي إن أورلن" بعد اندماجها المقترح مع شركة "غروبا لوتوس"، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية، بما في ذلك موافقة المفوضية الأوروبية.

وستسهم هذه الاستثمارات في توسيع نطاق وجود أرامكو السعودية في مجالات التكرير والتسويق الأوروبي، وزيادة صادراتها من النفط الخام إلى بولندا، وهو ما يتفق مع إستراتيجية شركة "بي كي إن أورلن" لتنويع إمداداتها من الطاقة.

وبالإضافة إلى الاستثمارات، وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع كلٍّ من "بي كي إن أورلن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، لاستكشاف فرص مشتركة في بولندا وأماكن أخرى في وسط وشرق أوروبا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين أرامكو السعودية و"بي كي إن أورلن" تركز على استكشاف الفرص المحتملة في مجال البحث والتطوير.

من جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والتسويق والكيميائيات في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: "ستدعم هذه الاستحواذات تنويع محفظة منتجات الشركة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، بما في ذلك التركيز على تحويل الوقود السائل إلى كيميائيات.

وأضاف: "تتيح لنا شبكتنا العالمية المتوسعة من المصافي والمشاريع الكيميائية المشتركة الوصول إلى أسواق جديدة بمنتجاتنا، وتوفير كميات النفط الخام بشكل إستراتيجي في مناطق جغرافية مختلفة. فالأهداف المتعلقة بأعمالنا في النفط ومنتجاته والمواد الكيميائية تنسجم بشكل وثيق مع "بي كي إن أورلن"، وهو ما يفسح المجال لأن نستكشف فرصًا إضافية في سوق البتروكيميائيات الأوروبي، وكذلك في مجالات البحث والتطوير."

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة "بي كي إن أورلن"، دانييل أوباجتيك: "هذا يوم تاريخي في صناعة الطاقة البولندية. فاستكمال الاندماج يُعد فرصة لضمان إمدادات موثوقة من النفط الخام من أرامكو السعودية إلى بولندا. هذه مرحلة أساسية في بناء مجموعة قوية قادرة على توفير طاقة متنوعة وموثوقة إلى بولندا. وهذه الشراكات الدولية ضرورية لبناء أكبر مجموعة متنوعة في الطاقة والكيميائيات في وسط أوروبا".