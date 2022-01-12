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أرباح مجموعة QNB ترتفع 10% إلى 3.6 مليار دولار في 2021

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اقتصاد قطر

أرباح مجموعة QNB ترتفع 10% إلى 3.6 مليار دولار في 2021

توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 55%

دبي - العربية.نت

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نمت الأرباح الصافية لمجموعة QNB بنسبة 10% خلال العام الماضي على أساس سنوي إلى 13.2 مليار ريال قطري أي ما يوازي 3.6 مليار دولار.

وجاء النمو بدعم من نمو القروض والسلف بنسبة 6% خلال العام إلى 764 مليار ريال قطري.

وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.3% من إجمالي القروض بنهاية العام الماضي من 2.1% في 2020.

كما ارتفعت نسبة التغطية لهذه الديون إلى 117% من 107% في العام الذي سبق.

في هذا السياق، أوصت مجموعة QNB توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 55% عن العام الماضي.

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